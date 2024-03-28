Индексация детских пособий и выплат с 1 апреля 2024 года: на сколько вырастут маткапитал, единовременное и ежемесячное пособие — детально

В соответствии с действующим законодательством РФ, ежегодная индексация всех пособий и выплат на уровень инфляции является стандартной практикой. В 2024 году все категории детских пособий, включая материнский капитал и другие меры поддержки, были увеличены на 7,4% по сравнению с предыдущим годом. Примеры индексации:

Материнский капитал. На первого ребенка в 2024 году составляет 630380,78 руб., что на 7,4% выше, чем в 2023 году. На второго ребенка в 2024 году составляет 833024,74 руб., увеличение также на 7,4%. На третьего ребенка в 2024 году составляет 202 643,96 руб., также увеличение на 7,4%. Пособия на детей. Единовременное пособие при рождении ребенка в 2024 году составляет 24604,30 руб., увеличение на 7,4%. Ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет также увеличено на 7,4%. Минимальное ежемесячное пособие работающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет также индексировано на 7,4%.

Кроме того, в случае уменьшения дохода семьи в 2023 году, сумма выплаты на ребенка может быть повышена до 75% или даже 100% от прожиточного минимума, зависящего от региона. Для получения увеличенной суммы пособия необходимо предоставить соответствующие подтверждения, пишет Весь Искитим.