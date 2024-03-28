Что произошло с Константином Хабенским: откуда появилась новость о том, что актер застрелил управляющего «Крокусом» — был ли его сын в здании во время теракта

Шокирующая новость, появившаяся в сети с 25 марта 2024 года, касающаяся известного актера и режиссера МХАТ имени Чехова, Константина Хабенского, быстро распространилась среди пользователей интернета. Предполагалось, что Хабенский потерял своего сына Ивана в результате теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Не мог быть причастен к теракту

Однако все, кто знаком с биографией актера, сразу поняли, что это абсолютный фейк. Ивану Хабенскому всего 15 лет, и он воспитывается бабушкой, поэтому он не мог быть причастен к теракту. Кроме того, автор видео ссылался на данные антикоррупционного комитета, а не на официальные источники, что вызвало сомнения в достоверности информации.

Константин Хабенский сам пока не давал комментариев по этому поводу. Он состоит в браке с актрисой Ольгой Литвиновой, у них две дочери. Сын Иван находится под опекой бабушки, и вместе с ней проживает в Москве, пишет Весь Искитим.