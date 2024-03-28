«До конца жизни проведут в гробу»: Стало известно, в каких условиях будут жить террористы, осужденные за теракт в «Крокусе»

Правозащитник, ответственный секретарь ОНК Москвы, Алексей Мельников, раскрыл детали тяжелых условий содержания террористов, совершивших атаку в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, после суда, пишет Весь Искитим.

По его словам, осужденных ожидают тяжелые условия — они будут содержаться в небольших камерах, где им придется передвигаться в согнутом положении с руками за спиной, и с ними нельзя будет контактировать. По всей видимости, они больше никогда не увидят своих детей.

Просят о скорой смерти

Мельников также подчеркнул, что пожизненный приговор является очень страшным наказанием, и многие осужденные просят о скорой смерти. Он также выразил свое противодействие смертной казни.

Кроме того, Мельников отметил, что информация о смерти двух участников теракта не соответствует действительности.

Напомним: в результате теракта в «Крокусе» погибли 143 человека, а более 200 получили ранения.