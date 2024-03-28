С начала прошлого года Кейт Миддлтон привлекала внимание общественности, однако последний раз была замечена на виду 26 декабря и с тех пор исчезла. В это время британцы строили различные версии, включая даже предположение о том, что Кейт погибла от рук Принца. Появилась информация о том, что перед этим Миддлтон ходила с двумя перемотанными пальцами на руке, объяснив это падением в батутном центре, что вызвало недоумение в обществе.

Может быть искусственный интеллект

22 марта Кейт Миддлтон внезапно появилась перед камерой и объявила, что у нее рак. Подробности не были разглашены, вызвав новые спекуляции и теории заговора, включая предположение о том, что это может быть искусственный интеллект, а не сама Кейт. Один из аргументов — появление и исчезновение кольца на ее пальце, что казалось подозрительным. Некоторые говорят о возможном использовании спецэффектов в видеозаписях.

Сейчас общественность следит за Уильямом, который один (за исключением помощников) заботится о трех детях. Источники сообщают, что он испытывает колоссальный стресс из-за текущей ситуации, но продолжает проявлять себя как ответственный и заботливый отец, пишет Весь Искитим.