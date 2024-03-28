Список погибших в «Крокусе» на 28 марта 2024 — погибли 143 человека

МЧС России опубликовало обновленный список жертв теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Через пять дней после трагических событий число погибших увеличилось до 143 человек. По данным Минздрава Подмосковья на 28 марта, в списке пострадавших числилось 123 человека, из которых 40 уже выписали. На данный момент в больницах продолжают находиться 83 человека, в то время как сорок пострадавших уже выписаны.