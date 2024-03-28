Стало известно, где вербовали террористов—мигрантов для атаки на «Крокус Сити Холл»

Приморский районный суд в Санкт-Петербурге принял решение о высылке из России гражданина Таджикистана, вовлеченного в деятельность группы в Telegram, направленной на вербовку террористов для нападения на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом объявила 27 марта глава объединенной пресс-службы судов Петербурга, Дарья Лебедева.

Нарушив закон о миграции, гражданин Таджикистана был оштрафован на сумму пяти тысяч рублей и отправлен из России. Ахмад Файзулохонзода прибыл в Россию в январе, получил разрешение на работу и устроился в общежитие, но пренебрег требованием о регистрации места жительства.

Вербовка осуществлялась через телеграм-канал

По словам Лебедевой, Файзулохонзода участвовал в группе в Telegram, вербовавшей людей для террористических актов в России. Террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 также были частью этой группы. Вербовка осуществлялась через телеграм-канал афганского крыла запрещенной в России ИГ «Голос Хорасана», связанного с Таджикистаном, который уже удален, пишет Весь Искитим.