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Призыв в армию в РФ 2024: от 18 до 30 лет включительно или нет — что нужно знать

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Призыв в армию в РФ 2024: от 18 до 30 лет включительно или нет — что нужно знать
В России
Фото: @nikitabuida / freepik.com

С 1 апреля 2024 года начнется весенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации. Территориальные сборные пункты военных комиссариатов и медицинские комиссии в военкоматах начнут свою работу по всей стране. 

Весенняя призывная кампания завершится 15 июля 2024 года. Основным изменением, привлекшим внимание в предстоящей весенней призывной кампании, является изменение законодательства РФ, касающееся повышения предела призывного возраста. Согласно новому закону, на срочную военную службу будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Согласно действующему законодательству, призывной возраст составляет от 18 до 30 лет, а срок службы — один год.

Не будут призываться

Председатель профильного Комитета Госдумы РФ по обороне, Андрей Картаполов, поясняет особенности изменений законодательства. Он отмечает, что граждане, достигшие 27 лет и старше к 1 января 2024 года, не будут призываться. Однако верхний предел увеличен до 30 лет. Картаполов также уточняет, что обсуждался вопрос изменения нижней границы призывного возраста, но решено оставить 18 лет, учитывая интерес молодежи к службе в этом возрасте, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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