Куда поехать на майские праздники 2024 в России — 5 недорогих вариантов

Предстоящие российские весенние праздники в мае, с 1 по 10 число 2024 года, многих граждан страны вдохновляют на мысль о короткой, но увлекательной поездке по России. Известно, что курорты в Краснодарском крае остаются самыми востребованными в любое время года, благодаря разнообразию развлечений от приморских пляжей до горнолыжных курортов. Поездки в Абхазию из Сочи также пользуются популярностью, пишет Весь Искитим.

Петербург, в свою очередь, в мае расцветает особенно ярко. Парки и дворцовые фонтаны заработают, а богатое культурное наследие города будет ждать посетителей. На майские праздники гостиницы Санкт-Петербурга обычно бьют рекорды бронирования. Калининград предлагает уникальное сочетание экскурсий по историческим местам и прогулок вдоль берега моря. Гастрономические туры стали популярными, позволяя путешественникам насладиться балтийской кухней.

Казань, столица Татарстана, привлекает своей красотой и сочетанием древних традиций с современным развитием. Поездки в этот город становятся все более популярными.

Для тех, кто планирует короткий отдых на майские выходные 2024 года, предлагаются бюджетные варианты: