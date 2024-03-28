Кейт Миддлтон и принц Уильям сели в вертолет и улетели из Лондона – что случилось

Теории заговора #kategate активно обсуждаются в соцсетях, несмотря на откровения принцессы Уэльской о своем заболевании, сообщает The Guardian.

Поддерживатели конспирологии, главным образом среди американцев, продолжают сомневаться в достоверности слов герцогини Кэтрин, которая долгое время оставалась в тени. Многие считают, что обнародование ее диагноза не помогло прекратить сплетни. Несанкционированные теории, сопровождающиеся не подтвержденными доказательствами, продолжают распространяться, игнорируя факты.

Видео может быть поддельным

Сомнения вызывает и видеообращение Кейт Миддлтон, появившееся на официальных каналах. Спорят, что оно может быть поддельным, созданным искусственным интеллектом. Количество публикаций с хештегом #kategate увеличилось после ее выступления, особенно на платформах X, Instagram* и TikTok. Герцогиня призналась в химиотерапии, а принц Уильям, ее супруг, также испытывает напряжение из-за ситуации.

СМИ заметили, что они улетели в неизвестном направлении, возможно, в свое поместье в Норфолке, соблюдая правила безопасности, пишет Весь Искитим.

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