Пенсионерам с 22 марта начнут зачислять на карту разовую выплату: названы условия

С 22 марта 2024 года начнется перечисление единовременной денежной выплаты на банковские карты пенсионеров, которые газифицируют свое жилье. Сумма выплаты варьируется от 30 до 100 тысяч рублей в зависимости от региона проживания.

Условия получения: пенсионеры без официального дохода, получатели пенсии по инвалидности, газифицирующие жилье или приобретающие оборудование для этого.

Заявление подается в региональный социальный центр или в социальную защиту. Выплаты начинаются с 18 марта для одобренных заявлений, остальные получат выплаты позже. Средства предназначены только на газификацию жилья: покупку оборудования и оплату услуг по монтажу.

Сумма выплаты и условия могут различаться в разных регионах. Выплата предоставляется один раз на одного пенсионера. Дополнительную информацию можно получить в региональных социальных центрах или на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РФ, пишет ngnovoros.ru.