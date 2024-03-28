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Пенсионерам с 22 марта начнут зачислять на карту разовую выплату: названы условия

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Пенсионерам с 22 марта начнут зачислять на карту разовую выплату: названы условия
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий

С 22 марта 2024 года начнется перечисление единовременной денежной выплаты на банковские карты пенсионеров, которые газифицируют свое жилье. Сумма выплаты варьируется от 30 до 100 тысяч рублей в зависимости от региона проживания. 

Условия получения: пенсионеры без официального дохода, получатели пенсии по инвалидности, газифицирующие жилье или приобретающие оборудование для этого. 

Заявление подается в региональный социальный центр или в социальную защиту. Выплаты начинаются с 18 марта для одобренных заявлений, остальные получат выплаты позже. Средства предназначены только на газификацию жилья: покупку оборудования и оплату услуг по монтажу. 

Сумма выплаты и условия могут различаться в разных регионах. Выплата предоставляется один раз на одного пенсионера. Дополнительную информацию можно получить в региональных социальных центрах или на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РФ, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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