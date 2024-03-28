С 29 марта начнут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет сюрприз

С 29 марта сотрудники ГИБДД начнут проводить активные рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения на территории страны. Особое внимание будет уделено незначительным деталям во внешнем виде и поведении водителей.

По словам представителей Госавтоинспекции, в ходе рейдов автоинспекторы будут внимательно следить за стилем вождения и обращать внимание на внешний облик водителей. Даже незначительные аспекты, такие как отсутствие верхней одежды в прохладную погоду, могут вызвать подозрения у сотрудников ДПС.

Предусмотрены штрафы

Согласно ГИБДД, если водитель едет в одной футболке при прохладной погоде, это может навести на мысль о возможном употреблении алкоголя перед поездкой. Ведомство напомнило, что за вождение в нетрезвом состоянии предусмотрены штрафы в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на 1,5-2 года. Такие же наказания применяются к тем, кто отказывается от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Основной целью рейдов является выявление наиболее опасных нарушителей ПДД, чьи действия часто приводят к серьезным авариям с пострадавшими и погибшими.

Участникам дорожного движения рекомендуется быть предельно внимательными и строго соблюдать все правила. Даже мелкие недочеты во внешнем виде могут привлечь внимание инспекторов и послужить причиной для проверки, пишет ngnovoros.ru