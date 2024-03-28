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С марта 2024 действует строгий запрет: новое правило коснется всех, у кого есть дача или огород

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С марта 2024 действует строгий запрет: новое правило коснется всех, у кого есть дача или огород
В России
Фото: @evstiforova / pixabay.com

С 1 апреля 2024 года вступают в силу обновленные правила пребывания на дачных участках и в загородных домах в России, направленные на регулирование и безопасность граждан, пишет ngnovoros.ru.

Основные положения включают:

  • Сезонное пребывание на дачах с 1 апреля по 1 октября.
  • Разрешение круглогодичного проживания в загородных домах с полным набором коммуникаций.
  • Ограничения на проживание в типовых загородных домах без коммуникаций в зимний период.
  • Запрет на длительное проживание и использование коммуникаций вне сезона.

Исключения включают владельцев индивидуальных домов и садоводческих товариществ. Новые правила устанавливают четкие рамки использования загородных объектов, обеспечивая безопасность граждан в зимний период. Собственникам необходимо привести свои объекты в соответствие с правилами до 1 апреля 2024 года или обратиться за отсрочкой. 

За нарушение предусмотрены административные штрафы от 1000 до 5000 рублей.

Дополнительная информация: Новые правила не распространяются на временные постройки. Собственники могут рассмотреть варианты продажи или аренды недвижимости. Местные органы власти могут устанавливать дополнительные ограничения или послабления.

Информационное агентство «Informing»

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