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Уже с завтрашнего дня: для россиян с 29 марта вводится строгий запрет по отпускам

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Уже с завтрашнего дня: для россиян с 29 марта вводится строгий запрет по отпускам
В России
Фото: freepik.com

Новое правило, касающееся предоставления отпуска работникам, вступит в силу уже завтра. Изменения касаются процедуры предоставления отпуска за счет сотрудника для определенных целей. Согласно новому правилу, работодатели не смогут отказывать своим сотрудникам в таком отпуске и увольнять их после его использования.

Суд поддержал работника

Это изменение пришло после случая, когда один из сотрудников был уволен после запроса отпуска без сохранения заработной платы для посещения профессиональных курсов. Суд поддержал работника, указав, что поиск жилья является уважительной причиной для отсутствия на работе, и увольнение было незаконным. Новое правило будет действовать на всей территории страны, заставляя работодателей пересмотреть свои решения относительно предоставления отпуска своим сотрудникам, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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