Станет доступно для всех. Новое правило для всех держателей карт «Мир»

С апреля держателей карт «Мир» ждут новые льготы при оплате проезда в общественном транспорте в еще большем количестве регионов России. Например, в Хакасии теперь можно платить на 6 рублей меньше за проезд в троллейбусах и автобусах, если использовать для оплаты карту «Мир», загруженную в смартфон.

Для получения скидки не требуется подключение к интернету. Эта льгота распространяется на оплату проезда бесконтактно, прикладывая телефон к терминалу. Все перевозчики, где есть такая технология, обязаны предоставлять скидку по картам «Мир». Аналогичные скидки будут действовать в Псковской области, ЯНАО, Сургуте, Элисте и других городах и регионах страны.

Акция продлится до 30 июня. Выпускать карту «Мир» для получения льготы можно в любом банке, уточняет ngnovoros.ru.