28-29 марта определенной категории граждан РФ придет зачисление 10000 рублей от СФР

Уже с 28 и 29 марта 2024 года россиянам начнут поступать выплаты нового временного денежного пособия от Социального фонда. Сумма составит около 10 тысяч рублей и будет предоставлена многим семьям с детьми до 16 лет при определенных условиях.

Заявления, поданные в середине марта и одобренные на прошлой неделе, получат выплаты в первую очередь. Деньги должны поступить на банковские карты до 29 марта. Размер выплаты зависит от семейного положения и может достигать 75% детского минимума в регионе. Например, жители Курской области получат около 10 100 рублей в ближайшее время, сообщает портал ngnovoros.ru.