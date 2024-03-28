Указ подписан. Эту сумму получат все без исключения пенсионеры с 29 марта 2024

В ближайшее время все пенсионеры России получат доплаты до минимального уровня прожиточного минимума в своем регионе, независимо от типа пенсии. Суммы выплат при этом будут различаться в зависимости от региона.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, эти выплаты будут обеспечивать достаточный уровень жизни для пожилых граждан. Процесс перечисления доплат завершится до конца текущего месяца, и суммы будут различаться в зависимости от места проживания. Если пенсия ниже минимума, необходимо обратиться в социальную защиту для получения дополнительной поддержки, проинформировал портал ngnovoros.ru.