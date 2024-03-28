Садальский прокомментировал поведение Назарова и Галкина

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский остался верен патриотическим идеалам, осуждая публичные высказывания со стороны некоторых знаменитостей. Он принципиально защищает Россию, отмечая важность благодарности к своей стране, которая дала ему образование и всё необходимое.

Актер при этом не желает участвовать в критике своих коллег, однако к иноагенту Максиму Галкину* применяет резкие эпитеты за его русофобские высказывания.

«Я коллег никогда не обсуждаю. Но Галкин* – не коллега», - отметил Станислав и добавил нецензурное выражение в адрес комика.

Что касается других артистов, как Дмитрий Назаров, Садальский подчеркнул различие во взглядах, но отказался делать оценку. В своем высказывании он призвал к проявлению профессиональной этики и воздержанию от русофобских заявлений, пишет АиФ.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ