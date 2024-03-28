Информинг » Знаменитости » Садальский прокомментировал поведение Назарова и Галкина

Садальский прокомментировал поведение Назарова и Галкина

Image 16+
Садальский прокомментировал поведение Назарова и Галкина
Знаменитости
Источник фото: @stas.sadalskiy

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский остался верен патриотическим идеалам, осуждая публичные высказывания со стороны некоторых знаменитостей. Он принципиально защищает Россию, отмечая важность благодарности к своей стране, которая дала ему образование и всё необходимое. 

Актер при этом не желает участвовать в критике своих коллег, однако к иноагенту Максиму Галкину* применяет резкие эпитеты за его русофобские высказывания. 

«Я коллег никогда не обсуждаю. Но Галкин* – не коллега», - отметил Станислав и добавил нецензурное выражение в адрес комика. 

Что касается других артистов, как Дмитрий Назаров, Садальский подчеркнул различие во взглядах, но отказался делать оценку. В своем высказывании он призвал к проявлению профессиональной этики и воздержанию от русофобских заявлений, пишет АиФ.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

Алиса Аршавина наконец назвала причины, из-за которых лишилась носа

Алиса Аршавина наконец назвала причины, из-за которых лишилась носа

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Пресняков нецензурно обозвал тех, кто хотел раскачать Россию терактом

Сегодня, 15:33

23 тысяч рублей: Лолита возмутилась «копеечной» пенсией в России

Сегодня, 15:13

«Колоссальный стресс»: Что происходит с Уильямом после новостей об онкологии Кейт Миддлтон

Сегодня, 13:08

Актриса Равшана Куркова опубликовала редкие фотоснимки с наследницей

Сегодня, 12:23

Сергей Светлаков расказал правду о романе с Верой Брежневой

Сегодня, 12:08

Стало известно, куда пропал Александр Ревва: «Следили за моей семьей»

Сегодня, 11:28

Александра Бортич напомнила освобожденному из СИЗО Кологривому про недавнюю обиду

Сегодня, 09:03

Назаров резко ответил Смольянинову после его русофобских песен в Америке

Сегодня, 05:43

Познер удивился, что о нем сняли фильм

Сегодня, 00:53

«Мы абсолютно разные»: Пригожин рассказал о разводе с Валерией

Сегодня, 00:23

Кто из российских звезд перевел миллионы рублей жертвам «Крокуса»: сколько пожертвовали SHAMAN, Моргенштерн*, Бузова, Крид, INSTASAMKA, «Пикник» и другие

Вчера, 23:43

Садальский раскритиковал идею признать Пугачеву иноагентом

Вчера, 22:03

Алла Пугачева извинилась перед артисткой из Таджикистана Манижей

Вчера, 21:58

Сергей Светлаков назвал ужасным то, что случилось с Иваном Ургантом

Вчера, 20:28

Призвал СМИ не трогать его семью: Александр Ревва впервые ответил на слухи об эмиграции

Вчера, 20:23

Актриса Ольга Будина беспощадно раскритиковала сериал «Слово Пацана»

Вчера, 17:48

«Пусть говорят»: Журналист Познер ответил критикам «игнором»

Вчера, 17:28

Артистка Понаровская обнаружила мистику в теракте в «Крокусе»

Вчера, 17:13

Бородин: началась процедура признания Пугачевой иноагентом

Вчера, 15:18

Фадеев назвал Гагарину самым сложным человеком на «Фабрике звезд»

Вчера, 11:18

Новости партнеров
2023
ru-RU