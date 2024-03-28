Пресняков нецензурно обозвал тех, кто хотел раскачать Россию терактом

Владимир Пресняков высказал недоумение по поводу попыток разжигания конфликтов в российском обществе через теракт в «Крокус Сити Холл», называя таких людей нецензурным словом. Артист подчеркнул, что трагедия лишь укрепила единство людей и поддержку друг друга, пишет АиФ.

Пресняков также рассказал о новом благотворительном альбоме «Голос мой услышь», созданном в поддержку жертв теракта. Все средства от продажи будут переданы пострадавшим от трагедии.

Певец выразил сожаление, что объединение происходит в ответ на трагедию, а не по радостным событиям.

Напомним: трагедия в «Крокус Сити Холл» произошла 22 марта 2024 года, когда вооруженные террористы напали на зрителей концерта, унеся жизни многих.