Ольга Бузова не стала возвращаться в Москву после трагедии — осталась за границей

Ольга Бузова, ведущая и певица, оставляет связь с подписчиками в соцсетях, находясь в очередном отпуске. Новость о трагедии в «Крокус Сити Холл» застала ее в горах Алтая, где она в то время отдыхала. Она призналась подписчикам, что проплакала 2 дня и пожертвовала 2 млн рублей пострадавшим.

После отпуска в горах, Бузова решила не возвращаться в столицу, а продолжить отдых, отправившись на море. Она при этом не уточнила точное место, куда отправилась. Вылет за границу произошел из Новосибирска, и звезда отметила, что летела всю ночь.

Подписчики Ольги пожелали ей приятного отдыха и расслабления, пишет Телепрограмма.