Информинг » Знаменитости » Ольга Бузова не стала возвращаться в Москву после трагедии — осталась за границей

Ольга Бузова не стала возвращаться в Москву после трагедии — осталась за границей

Image 16+
Ольга Бузова не стала возвращаться в Москву после трагедии — осталась за границей
Знаменитости
Источник фото: @buzova86

Ольга Бузова, ведущая и певица, оставляет связь с подписчиками в соцсетях, находясь в очередном отпуске. Новость о трагедии в «Крокус Сити Холл» застала ее в горах Алтая, где она в то время отдыхала. Она призналась подписчикам, что проплакала 2 дня и пожертвовала 2 млн рублей пострадавшим. 

После отпуска в горах, Бузова решила не возвращаться в столицу, а продолжить отдых, отправившись на море. Она при этом не уточнила точное место, куда отправилась. Вылет за границу произошел из Новосибирска, и звезда отметила, что летела всю ночь. 

Подписчики Ольги пожелали ей приятного отдыха и расслабления, пишет Телепрограмма.

Информационное агентство «Informing»

Алиса Аршавина наконец назвала причины, из-за которых лишилась носа

Алиса Аршавина наконец назвала причины, из-за которых лишилась носа

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Телеведущая Виктория Лопырева снялась в крошечном бикини на Мальдивах

Сегодня, 16:53

Садальский прокомментировал поведение Назарова и Галкина

Сегодня, 16:33

Пресняков нецензурно обозвал тех, кто хотел раскачать Россию терактом

Сегодня, 15:33

23 тысяч рублей: Лолита возмутилась «копеечной» пенсией в России

Сегодня, 15:13

«Колоссальный стресс»: Что происходит с Уильямом после новостей об онкологии Кейт Миддлтон

Сегодня, 13:08

Актриса Равшана Куркова опубликовала редкие фотоснимки с наследницей

Сегодня, 12:23

Сергей Светлаков расказал правду о романе с Верой Брежневой

Сегодня, 12:08

Стало известно, куда пропал Александр Ревва: «Следили за моей семьей»

Сегодня, 11:28

Александра Бортич напомнила освобожденному из СИЗО Кологривому про недавнюю обиду

Сегодня, 09:03

Назаров резко ответил Смольянинову после его русофобских песен в Америке

Сегодня, 05:43

Познер удивился, что о нем сняли фильм

Сегодня, 00:53

«Мы абсолютно разные»: Пригожин рассказал о разводе с Валерией

Сегодня, 00:23

Кто из российских звезд перевел миллионы рублей жертвам «Крокуса»: сколько пожертвовали SHAMAN, Моргенштерн*, Бузова, Крид, INSTASAMKA, «Пикник» и другие

Вчера, 23:43

Садальский раскритиковал идею признать Пугачеву иноагентом

Вчера, 22:03

Алла Пугачева извинилась перед артисткой из Таджикистана Манижей

Вчера, 21:58

Сергей Светлаков назвал ужасным то, что случилось с Иваном Ургантом

Вчера, 20:28

Призвал СМИ не трогать его семью: Александр Ревва впервые ответил на слухи об эмиграции

Вчера, 20:23

Актриса Ольга Будина беспощадно раскритиковала сериал «Слово Пацана»

Вчера, 17:48

«Пусть говорят»: Журналист Познер ответил критикам «игнором»

Вчера, 17:28

Артистка Понаровская обнаружила мистику в теракте в «Крокусе»

Вчера, 17:13

Новости партнеров
2023
ru-RU