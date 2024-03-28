Адвокат Бенхин провел оценку, как изменится жизнь Пугачевой после признания иноагентом

Адвокат Александр Бенхин предупреждает, что жизнь 74-летней Аллы Пугачёвой может серьезно пострадать, если ее все же объявят иностранным агентом на территории Российской Федерации. В этом случае, по словам правозащитника, ей придется маркировать каждый опубликованный пост, также грозит певице конфискация имущества в России.

Однако, он считает, что пока рано делать выводы, так как это политическое решение, требующее политической воли.

«Это политическое решение. Алла Борисовна — это фигура другого масштаба. Я люблю говорить, что здесь нужна политическая воля», — заявил Бенхин.

Ранее Ярмольник, Пригожин, Алибасов тоже высказались по этому поводу.