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Телеведущая Виктория Лопырева снялась в крошечном бикини на Мальдивах

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Телеведущая Виктория Лопырева снялась в крошечном бикини на Мальдивах
Знаменитости
Источник фото: @Lopyrevavika

Виктория Лопырева поразила подписчиков откровенными фотографиями в лакированном крошечном бикини с Мальдив. В своем блоге звезда также поделилась секретом своей стройности, рассказав, что она разработала себе индивидуальную систему питания, отказавшись от многих продуктов, таких как курица, молочные продукты, свинина. Ее рацион основан на зеленых овощах, рыбе, индейке, спорте.

Источник фото: @Lopyrevavika

Несмотря на то, что у Лопыревой есть сын от предыдущего брака, она вышла замуж за Игоря Булатова в ноябре 2019 года. Однако, недавно она призналась, что они живут раздельно, хотя официально не разведены. Этот брак вызвал обсуждения из-за предыдущего супруга, жена которого заявила, что узнала о романе из интернета, но не планировала мстить, пишет Газета.ру

Информационное агентство «Informing»

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