Актер Бурунов подъезжал к «Крокусу», когда там происходила стрельба

Сергей Бурунов поделился свидетельством трагедии, которая произошла в «Крокус Сити Холле», рассказав, что находился неподалеку, когда там как раз начался теракт.

Светлаков, находившийся внутри здания, посоветовал Бурунову уехать

Получив звонок от директора, который просил связаться с Сергеем Светлаковым, находившимся внутри здания, актер внезапно услышал выстрелы и жуткие крики. Светлаков посоветовал ему оставаться на месте или лучше уехать, так как их в то время эвакуировали. Бурунов добавил, что в момент трагедии в зале находилась его помощница, которую он забрал на МКАДе.

Артист выразил свои искренние соболезнования родным погибших и подчеркнул, что только солидарность и время помогут им пережить произошедшее.