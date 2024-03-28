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Актер Бурунов подъезжал к «Крокусу», когда там происходила стрельба

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Актер Бурунов подъезжал к «Крокусу», когда там происходила стрельба
Знаменитости
Источник фото: @sergeyburunovofficial

Сергей Бурунов поделился свидетельством трагедии, которая произошла в «Крокус Сити Холле», рассказав, что находился неподалеку, когда там как раз начался теракт. 

Светлаков, находившийся внутри здания, посоветовал Бурунову уехать

Получив звонок от директора, который просил связаться с Сергеем Светлаковым, находившимся внутри здания, актер внезапно услышал выстрелы и жуткие крики. Светлаков посоветовал ему оставаться на месте или лучше уехать, так как их в то время эвакуировали. Бурунов добавил, что в момент трагедии в зале находилась его помощница, которую он забрал на МКАДе. 

Артист выразил свои искренние соболезнования родным погибших и подчеркнул, что только солидарность и время помогут им пережить произошедшее.

Информационное агентство «Informing»

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