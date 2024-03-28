Продюсер Лавров: Вайкуле стала популярной из-за ссоры Резника с Пугачевой

Сергей Лавров выразил мнение, что Раймонд Паулс и Илья Резник сделали певицу Лайму Вайкуле популярной только для того, чтобы проявить пренебрежение к Алле Пугачевой. Как отметил продюсер, автор песен и композитор, поссорившись с Примадонной, решили поднять артистку из Латвии на пьедестал.

Согласно словам Лаврова, Паулс и Резник начали сотрудничать с Лаймой Вайкуле в 1986 году, создав для нее множество известных хитов, включая «Вернисаж«, «Ночной костер» и »Еще не вечер».

В январе Илья Рахмиэлевич выразил негодование по поводу того, что Вайкуле не поздравила Паулса с его 88-летием. Он также подчеркнул, что подобные «выходки» должны остаться на совести исполнительницы, называя певицу «Фомой, не помнящей своего родства», пишет Газета.ру.