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Поселивший семью в США Крутой признался, что он настроен решительно

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Поселивший семью в США Крутой признался, что он настроен решительно
Знаменитости
Источник фото: @igorkrutoy65

Игорь Крутой планирует проведение юбилейного конкурса «Новая волна«, который был отменен дважды за последние несколько лет. Это произошло из-за пандемии и в связи с началом СВО. Музыкальное мероприятие запланировано на 22-28 августа, и пройдет оно в Красной Поляне. Композитор также сообщил, что вместе с организаторами он готовит множество сюрпризов, включая отмечание юбилеев различных артистов, таких как группа »Иванушки», Стас Михайлов, Андрей Губин. 

Фестиваль продолжит свою традицию поиска новых талантов и высококачественной музыки

Согласно сообщению композитора, фестиваль продолжит свою традицию поиска новых талантов и высококачественной музыки. Отбор на участие начнется после майских праздников. Вместе с режиссером Сашей Ревзиным и творческой группой Крутой уже посетил Красную Поляну для выбора необходимых локаций. 

Отметим, что с 2002 года «Новая волна» проходила в Юрмале. В 2015 году была перенесена в Сочи. Пока неизвестно, приедут ли кто-то из членов семьи композитора на мероприятие. Его супруга Ольга, дочери Александра и Виктория, а также мать Светлана Семеновна, проживают в Штатах и имеют американское гражданство.

Информационное агентство «Informing»

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