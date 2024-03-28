Продюсер Дворцов: Пугачева обрадовалась новости о признании ее иноагентом

По данным News.ru, Сергей Дворцов рассказал о реакции Аллы Пугачевой на новость о возможном скором признании ее иностранным агентом.

Примадонна восприняла информацию положительно

По словам известного продюсера, Примадонна восприняла эту информацию положительно. Дворцов уточнил, что сама Алла Борисовна высказывала ранее желание быть признанной иностранным агентом, когда ее супруга включили в этот список. Те, кто близко общается с 74-летней артисткой, намекнули на то, что она рада этой новости. По словам же Дворцова, Пугачева обрадовалась.

Напомним, что 27 марта 2024 года Виталий Бородин сообщил, что началась процедура по признанию Пугачевой иностранным агентом. Это решение было вызвано высказываниями о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться назад в Россию», которые она произнесла в ответ на сообщение Стаса Михайлова.