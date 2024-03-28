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Всем по 10 000 рублей. Российским пенсионерам объявили о приятной разовой выплате уже с 29 марта

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Всем по 10 000 рублей. Российским пенсионерам объявили о приятной разовой выплате уже с 29 марта
В России
Фото: @ededchechine / freepik.com

Специалист по пенсионному обеспечению Сергей Власов объявил о значимой инициативе по предоставлению пенсионерам однократной финансовой выплаты в размере 10 тыс. рублей. Эти средства будут перечислены гражданам по случаю двух важных событий в их жизни. 

Кто получит выплату

Прежде всего, денежное пособие будет доступно пожилым парам, отпраздновавшим золотую свадьбу и прожившим в браке более 50 лет. Такая финансовая помощь уже стала реальностью во многих регионах, включая Владимирскую, Белгородскую и Самарскую области. В этих местах каждый член пары получит по 10 тыс. рублей, если брак был официально зарегистрирован. 

Кроме того, указанная сумма будет выплачиваться гражданам, достигшим почетного возраста. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области к 90-летию каждому пожилому гражданину будет перечислено также 10 тыс. рублей однократно, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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