Пенсионеры со званием «Ветеран труда» наконец получат долгожданную прибавку к пенсии уже в 2024 году

Министерство труда сообщило о широком спектре преимуществ, которыми могут воспользоваться ветераны труда помимо своей пенсии. Среди них - ежемесячная денежная выплата и льготы по оплате жилья, коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте, медицинскому обслуживанию, лекарственному обеспечению и санаторно-курортному лечению.

Для получения звания «Ветеран труда» необходимо предоставить соответствующие документы в органы социальной защиты

Процедура присвоения звания «Ветеран труда» определяется нормативными актами регионов в соответствии с действующим законодательством. Для получения этого статуса необходимо предоставить соответствующие документы в органы социальной защиты. Решение о присвоении статуса принимается губернаторами или органами государственной власти субъектов Российской Федерации, пишет ngnovoros.ru.