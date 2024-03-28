Информинг » В России » Пенсионный возраст повысят еще на 3 года: россиян ожидает неприятный сюрприз

Пенсионный возраст повысят еще на 3 года: россиян ожидает неприятный сюрприз

Image 16+
Пенсионный возраст повысят еще на 3 года: россиян ожидает неприятный сюрприз
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Следующий год обещает принести значительные изменения в пенсионную систему России, затрагивая пенсионный возраст и требования для получения пенсии. 

С 2024 года новые группы граждан выйдут на пенсию по возрасту, при этом их пенсионный возраст увеличится на три года по сравнению с предыдущими нормами. Это лишь один этап в процессе повышения пенсионного возраста, который планируется завершить к 2028 году, когда мужчины выйдут на пенсию в 65 лет, а женщины - в 60. 

В следующем году страховую пенсию по возрасту начнут получать мужчины, родившиеся в 1961 году, и женщины, родившиеся в 1966. Их пенсионный возраст составит 63 года для мужчин и 58 лет для женщин, увеличившись на три года по сравнению с предыдущими нормами. 

Необходимо набрать стаж работы не менее 15 лет и иметь 28,2 пенсионных коэффициента

Однако простое достижение определенного возраста не будет достаточным для получения пенсии. Гражданам необходимо набрать стаж работы не менее 15 лет и иметь 28,2 пенсионных коэффициента, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Появились фото пособников бойни в «Крокусе»: арестованы сын и два брата Исмоловых – чем они помогли

Появились фото пособников бойни в «Крокусе»: арестованы сын и два брата Исмоловых – чем они помогли

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Станет доступно для всех. Новое правило для всех держателей карт «Мир»

Сегодня, 21:38

С 29 марта начнут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет сюрприз

Сегодня, 20:43

28-29 марта определенной категории граждан РФ придет зачисление 10000 рублей от СФР

Сегодня, 20:33

Призыв в армию в РФ 2024: от 18 до 30 лет включительно или нет — что нужно знать

Сегодня, 19:53

С марта 2024 действует строгий запрет: новое правило коснется всех, у кого есть дача или огород

Сегодня, 19:23

Уже с завтрашнего дня: для россиян с 29 марта вводится строгий запрет по отпускам

Сегодня, 19:23

Указ подписан. Эту сумму получат все без исключения пенсионеры с 29 марта 2024

Сегодня, 19:13

Пенсионерам с 22 марта начнут зачислять на карту разовую выплату: названы условия

Сегодня, 17:28

Список погибших в «Крокусе» на 28 марта 2024 — погибли 143 человека

Сегодня, 15:13

Куда поехать на майские праздники 2024 в России — 5 недорогих вариантов

Сегодня, 14:38

«До конца жизни проведут в гробу»: Стало известно, в каких условиях будут жить террористы, осужденные за теракт в «Крокусе»

Сегодня, 13:13

Индексация детских пособий и выплат с 1 апреля 2024 года: на сколько вырастут маткапитал, единовременное и ежемесячное пособие — детально

Сегодня, 12:48

Теперь запретят: всех, кто кладет деньги на карту, ждет сюрприз с 28 марта

Сегодня, 08:33

Пенсионерам нужно подать заявление на новую льготу – следует успеть до 1 апреля 2024

Сегодня, 07:13

Не заплатить теперь нельзя. в апрельских квитанциях появится новая строчка за коммуналку

Сегодня, 06:23

Как быстро закрыть ипотеку: об этом никогда не расскажут в банке

Сегодня, 05:13

«Не платите своей картой»: Роскачество предостерегло всех, кто совершает покупки на Wildberries, Ozon или AliExpress

Сегодня, 02:23

Деньги спишут и все: Сбербанк предупредил тех, у кого есть «Сбербанк Онлайн»

Сегодня, 00:18

Наложен строгий запрет: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет невероятный сюрприз с 28 марта

Сегодня, 00:03

На карту зачислят 10 000 рублей: какой категории граждан придет новое пособие от СФР 28-29 марта 2024

Вчера, 20:38

Новости партнеров
2023
ru-RU