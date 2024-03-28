Пенсионный возраст повысят еще на 3 года: россиян ожидает неприятный сюрприз

Следующий год обещает принести значительные изменения в пенсионную систему России, затрагивая пенсионный возраст и требования для получения пенсии.

С 2024 года новые группы граждан выйдут на пенсию по возрасту, при этом их пенсионный возраст увеличится на три года по сравнению с предыдущими нормами. Это лишь один этап в процессе повышения пенсионного возраста, который планируется завершить к 2028 году, когда мужчины выйдут на пенсию в 65 лет, а женщины - в 60.

В следующем году страховую пенсию по возрасту начнут получать мужчины, родившиеся в 1961 году, и женщины, родившиеся в 1966. Их пенсионный возраст составит 63 года для мужчин и 58 лет для женщин, увеличившись на три года по сравнению с предыдущими нормами.

Необходимо набрать стаж работы не менее 15 лет и иметь 28,2 пенсионных коэффициента

Однако простое достижение определенного возраста не будет достаточным для получения пенсии. Гражданам необходимо набрать стаж работы не менее 15 лет и иметь 28,2 пенсионных коэффициента, пишет ngnovoros.ru.