71-летняя Понаровская рассказала о печальном опыте похудения - диеты так подорвали здоровье, что отказали почки

Певица Ирина Понаровская призналась, что диеты, к которым она прибегала для того, чтобы стать стройной и красивой, очень сильно подорвали ее здоровье. Сейчас артистке уже 71 год. О своем опыте неправильного похудения она сожалеет, но сейчас уже ничего не поделаешь.

В беседе со Светланой Бондарчук артистка поведала, что почки из-за неправильного похудения у нее отказали еще в молодости, пишет «Правда.ру». Тогда стройность была целью артистки, ведь еще с подросткового возраста она была крупной девочкой, хотя и танцами серьезно занималась, и плаванием.

Поскольку физическая активность результата не давала, Ирина начала неправильно худеть посредством всевозможным диет.

«Потом я перестала просто есть. Какие-то там лекарства еще глотала, которые какая-то там тетенька посоветовала. Интернета же не было. Ничего же не узнать. Тогда и диетологов не было!» — вспоминает, сетуя, певица.

Понаровская время от времени практикует голодание, употребляя лишь воду

Сейчас у артистки есть свои способы сохранения стройности - она тщательно следит за своим питанием и время от времени практикует голодание, употребляя лишь воду. Однако она призвала не брать с нее пример, поскольку у голодания есть свои противопоказания и многим людям оно просто противопоказано.