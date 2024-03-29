Информинг » Знаменитости » 71-летняя Понаровская рассказала о печальном опыте похудения - диеты так подорвали здоровье, что отказали почки

71-летняя Понаровская рассказала о печальном опыте похудения - диеты так подорвали здоровье, что отказали почки

Image 16+
71-летняя Понаровская рассказала о печальном опыте похудения - диеты так подорвали здоровье, что отказали почки
Знаменитости
Источник фото: @irinaponarovskaya

Певица Ирина Понаровская призналась, что диеты, к которым она прибегала для того, чтобы стать стройной и красивой, очень сильно подорвали ее здоровье. Сейчас артистке уже 71 год. О своем опыте неправильного похудения она сожалеет, но сейчас уже ничего не поделаешь.

В беседе со Светланой Бондарчук артистка поведала, что почки из-за неправильного похудения у нее отказали еще в молодости, пишет «Правда.ру». Тогда стройность была целью артистки, ведь еще с подросткового возраста она была крупной девочкой, хотя и танцами серьезно занималась, и плаванием.

Поскольку физическая активность результата не давала, Ирина начала неправильно худеть посредством всевозможным диет.

«Потом я перестала просто есть. Какие-то там лекарства еще глотала, которые какая-то там тетенька посоветовала. Интернета же не было. Ничего же не узнать. Тогда и диетологов не было!» — вспоминает, сетуя, певица.

Понаровская время от времени практикует голодание, употребляя лишь воду

Сейчас у артистки есть свои способы сохранения стройности - она тщательно следит за своим питанием и время от времени практикует голодание, употребляя лишь воду. Однако она призвала не брать с нее пример, поскольку у голодания есть свои противопоказания и многим людям оно просто противопоказано.

Информационное агентство «Informing»

Алиса Аршавина наконец назвала причины, из-за которых лишилась носа

Алиса Аршавина наконец назвала причины, из-за которых лишилась носа

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Продюсер Дворцов: Пугачева обрадовалась новости о признании ее иноагентом

Вчера, 21:18

Поселивший семью в США Крутой признался, что он настроен решительно

Вчера, 21:08

Кейт Миддлтон и принц Уильям сели в вертолет и улетели из Лондона – что случилось

Вчера, 21:08

Продюсер Лавров: Вайкуле стала популярной из-за ссоры Резника с Пугачевой

Вчера, 20:38

Актер Бурунов подъезжал к «Крокусу», когда там происходила стрельба

Вчера, 20:33

Что произошло с Константином Хабенским: откуда появилась новость о том, что актер застрелил управляющего «Крокусом» — был ли его сын в здании во время теракта

Вчера, 19:23

Дмитрий Песков признался, что с Татьяной Навкой перестали общаться подруги детства

Вчера, 19:18

Адвокат Бенхин провел оценку, как изменится жизнь Пугачевой после признания иноагентом

Вчера, 18:48

Ольга Бузова не стала возвращаться в Москву после трагедии — осталась за границей

Вчера, 18:33

Телеведущая Виктория Лопырева снялась в крошечном бикини на Мальдивах

Вчера, 16:53

Садальский прокомментировал поведение Назарова и Галкина

Вчера, 16:33

Пресняков нецензурно обозвал тех, кто хотел раскачать Россию терактом

Вчера, 15:33

23 тысяч рублей: Лолита возмутилась «копеечной» пенсией в России

Вчера, 15:13

«Колоссальный стресс»: Что происходит с Уильямом после новостей об онкологии Кейт Миддлтон

Вчера, 13:08

Актриса Равшана Куркова опубликовала редкие фотоснимки с наследницей

Вчера, 12:23

Сергей Светлаков расказал правду о романе с Верой Брежневой

Вчера, 12:08

Стало известно, куда пропал Александр Ревва: «Следили за моей семьей»

Вчера, 11:28

Александра Бортич напомнила освобожденному из СИЗО Кологривому про недавнюю обиду

Вчера, 09:03

Назаров резко ответил Смольянинову после его русофобских песен в Америке

Вчера, 05:43

Познер удивился, что о нем сняли фильм

Вчера, 00:53

Новости партнеров
2023
ru-RU