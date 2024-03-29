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Телеведущая Елена Летучая показала грудь в платье с глубоким декольте

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Телеведущая Елена Летучая показала грудь в платье с глубоким декольте
Знаменитости
Источник фото: @elena_letuchaia_

Елена Летучая, известная российская телеведущая, поделилась в своем телеграм-канале новой фотографией, на которой она предстала в откровенном наряде. 

На новом фотоснимке видно, что 45-летняя звезда позирует в длинном платье. Наряд с глубоким декольте частично демонстрирует ее фигуру, поскольку снялась Елена без бюстгальтера. Летучая держит над головой развевающийся от ветра платок в тон струящемуся наряду и солнцезащитные очки. Кроме того, ведущая украсила свой образ многочисленными украшениями: браслетами, цепочками, кольцами, ожерельями. Ее макияж был выполнен в нейтральных оттенках, пишет Лента.ру.

Информационное агентство «Informing»

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