Телеведущая Елена Летучая показала грудь в платье с глубоким декольте

Елена Летучая, известная российская телеведущая, поделилась в своем телеграм-канале новой фотографией, на которой она предстала в откровенном наряде.

На новом фотоснимке видно, что 45-летняя звезда позирует в длинном платье. Наряд с глубоким декольте частично демонстрирует ее фигуру, поскольку снялась Елена без бюстгальтера. Летучая держит над головой развевающийся от ветра платок в тон струящемуся наряду и солнцезащитные очки. Кроме того, ведущая украсила свой образ многочисленными украшениями: браслетами, цепочками, кольцами, ожерельями. Ее макияж был выполнен в нейтральных оттенках, пишет Лента.ру.