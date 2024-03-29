Когда заканчиваются весенние каникулы 2024 в школах — 1 или 2 апреля

В соответствии с планом Министерства просвещения, в учебном 2023/2024 году весенние каникулы для школьников планируются с 25 по 31 марта 2024 года. Это означает, что первый учебный день после каникул приходится на понедельник, 1 апреля 2024 года.

Согласно триместровой системе, весенние каникулы 2024 приходятся с 8 по 14 апреля

Однако в некоторых российских регионах, таких как некоторые учебные заведения Московской области, применяется триместровая система обучения. По этой системе, школьный год был разделен на триместры, каждый из них состоит из 5-ти учебных недель, за которыми следует неделя каникул. Согласно триместровой системе, весенние каникулы приходятся с 8 по 14 апреля 2024 года.

Расписание каникул в связи с этим может различаться в зависимости от региона и применяемой системы обучения, пишет Весь Искитим.