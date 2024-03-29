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Признают ли Аллу Пугачеву иноагентом: почему Максим Галкин проигнорировал теракт в «Крокусе» — новости

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Признают ли Аллу Пугачеву иноагентом: почему Максим Галкин проигнорировал теракт в «Крокусе» — новости
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

Известно о нескольких общественных инициативах по поводу возможного признания Аллы Пугачевой иноагентом. Однако известный юрист Иван Соловьев призывает воздержаться от преждевременных выводов. 

В интервью газете «ВЗГЛЯД» он подчеркивает удивление от распространения информации до официального подтверждения Минюстом. Соловьев также указывает на несоответствие источника информации — Генпрокуратуры РФ, поскольку решение о признании иноагентом принимает Министерство юстиции РФ. По аналогии с анонсом включения «Ельцин-центра» в реестр иноагентов, решение о признании Аллы Пугачевой таковым может оказаться непринятым. Эксперт высказывает мнение, что заявления в сети по этому вопросу не следует принимать всерьез до официального подтверждения.

Статус иноагента станет для певицы точкой невозврата в отношениях с россиянами и страной

Между тем юрист отмечает, что, если такое решение будет принято, это станет для певицы точкой невозврата в отношениях с россиянами и страной.

Относительно трагедии в Крокус Сити Холле, муж Примадонны выразивший соболезнования в микроблоге, вызвал различные мнения. Некоторые критикуют его за отсутствие упоминания о произошедшем на концерте в Израиле, который прошел после трагедии, обвиняя в отсутствии уважения к памяти погибших, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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