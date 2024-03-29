Теперь будет 0 рублей: Сбербанк объявил, что вводится с 30 марта для россиян

Сбербанк анонсировал значительное нововведение, которое начнет действовать с 30 марта и затронет всех его клиентов.

Комиссии за снятие наличных денег с банковских карт будут отменены

Одним из ключевых изменений станет отмена комиссии за снятие наличных денег с банковских карт. Это изменение касается процедуры снятия наличных, которая остается важной для многих людей, несмотря на распространенность безналичных платежей.

Теперь для получения наличных потребуется совершить покупку любой суммы и затем обратиться к кассиру торговой организации, где можно будет получить нужную сумму, но уже наличных с карты. Особенно хорошо то, что Сбербанк убрал комиссии за эту операцию, поэтому клиентам не придется платить никаких дополнительных сборов. Помимо всего прочего, у держателей карт будет доступен увеличенный лимит на снятие наличных через кассу торговой организации: до 20 тыс. рублей в день и до 30 тыс. рублей в месяц, пишет ngnovoros.ru.