Теперь будет запрещено. Всех российских пенсионеров, у которых есть дети или внуки, ждет плохая новость с 29 марта

Пенсионерам советуют быть особенно бдительными с 29 марта: специалист по пенсиям Сергей Власов предупредил о новой угрозе, направленной на людей с молодыми родственниками.

Новый вид мошенничества распространяется в России

По словам Власова, появился новый вид мошенничества, который активно распространяется в России. Теперь преступники могут не только звонить и утверждать, что их ребенок или внук попал в беду и нуждается в помощи, но и использовать программы для имитации родственного голоса. Это усложняет задачу отличить настоящий голос от подделки, поскольку мошенники могут использовать данные из социальных сетей или аудиозаписи голосов граждан.

Пенсионерам рекомендуется проявлять осторожность при телефонных звонках и, в случае сомнений, созваниваться с родственником по известному номеру. Это правило особенно важно соблюдать в ближайшее время, чтобы избежать попадания в ловушку мошенников, пишет ngnovoros.ru.