До 1 апреля этого года пенсионерам нужно подать заявление на новую льготу

Портал ngnovoros.ru пишет об уникальной возможности, которая станет доступна с 1 апреля этого года. Во многих регионах России введена новая льгота на проезд в общественном транспорте и пригородных поездах. Это значит, что можно значительно сэкономить на поездках к вашим дачным участкам и не только.

На Урале уже принято решение о предоставлении скидки на проезд в пригородных поездах для пенсионеров с апреля. По нововведению сэкономить можно даже половину стоимости проезда, что значительно облегчит ваши финансовые затраты на поездки.

Эксперты подчеркивают, что это станет огромной поддержкой для многих пенсионеров-дачников, которые уже в апреле начнут активно посещать свои загородные участки для весенних работ.

Кто может воспользоваться льготой

Все получатели страховой пенсии по старости и те, кто достиг пенсионного возраста по старым правилам (женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет) могут воспользоваться льготой. Для этого необходимо предъявить соответствующие документы.