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До 1 апреля этого года пенсионерам нужно подать заявление на новую льготу

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До 1 апреля этого года пенсионерам нужно подать заявление на новую льготу
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Портал ngnovoros.ru пишет об уникальной возможности, которая станет доступна с 1 апреля этого года. Во многих регионах России введена новая льгота на проезд в общественном транспорте и пригородных поездах. Это значит, что можно значительно сэкономить на поездках к вашим дачным участкам и не только. 

На Урале уже принято решение о предоставлении скидки на проезд в пригородных поездах для пенсионеров с апреля. По нововведению сэкономить можно даже половину стоимости проезда, что значительно облегчит ваши финансовые затраты на поездки. 

Эксперты подчеркивают, что это станет огромной поддержкой для многих пенсионеров-дачников, которые уже в апреле начнут активно посещать свои загородные участки для весенних работ. 

Кто может воспользоваться льготой 

Все получатели страховой пенсии по старости и те, кто достиг пенсионного возраста по старым правилам (женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет) могут воспользоваться льготой. Для этого необходимо предъявить соответствующие документы.

Информационное агентство «Informing»

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