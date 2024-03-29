Россиян ждет величайшая денежная реформа за последние десятилетия: что изменится

В российском финансовом секторе наблюдается революционное изменение с появлением цифрового рубля, поддержанного главой Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной. Пилотный проект этой инновации привлекает внимание: уже 12 кредитных учреждений, около 600 граждан и 30 предприятий принимают в нем участие.

Цифровой рубль представляет собой третью форму национальной валюты, предназначенную для дополнения существующих наличных и безналичных средств. В его рамках реализуются разнообразные операции, включая открытие кошельков, трансферы между гражданами, оплату товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов.

Цифровой рубль станет стандартным средством платежей уже к 2025 году.

Центральный банк планирует сделать цифровой рубль стандартным средством платежей уже к 2025 году. Граждане будут освобождены от комиссий за платежи и трансферы, однако имеется ограничение на сумму пополнения кошелька с банковских счетов. Для бизнеса будут установлены тарифы за прием оплаты в цифровых рублях.

Эти инновации вызывают интерес у предпринимателей и граждан, предоставляя новые возможности для развития экономики, пишет ngnovoros.ru.