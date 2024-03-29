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Немного, зато всем: придет каждому пенсионеру с 29 марта

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Немного, зато всем: придет каждому пенсионеру с 29 марта
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев

Весной этого года пенсионеры по всей России получат приятный сюрприз в виде дополнительных денежных сумм, зачисленных на их банковские карты. Хотя эти бонусы не являются огромными, они обещают принести радость и улучшить качество жизни. Этот щедрый жест доступен для всех граждан, получающих пенсию по старости. 

Необходимо оформить банковскую карту в определенном финансовом учреждении, а затем получить на нее пенсию

Финансовые учреждения России запускают специальные программы для пожилых клиентов, предоставляя им возможность получить дополнительные деньги на свои карты. Банки активно внедряют такие программы, стремясь радовать своих клиентов. Механизм работы акции прост: необходимо оформить банковскую карту в определенном финансовом учреждении, а затем получить на нее пенсию. В ответ банк начислит приветственный бонус на счет, который можно будет использовать по своему усмотрению.

К примеру, «Почта банк» недавно запустил подобную программу, обещая выплатить единовременную сумму всем пожилым гражданам, которые переведут получение пенсии в этот банк. Размер бонуса составляет 2000 рублей, и те, кто выполнил все условия, уже получили свои деньги. Программа доступна как для неработающих, так и для работающих пенсионеров.

Эти щедрые предложения открывают новые возможности для пенсионеров, помогая им сделать жизнь более комфортной и яркой. Не упустите шанс воспользоваться этими выгодными условиями и улучшить свое финансовое положение, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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