Бурунов признался, что намеренно опоздал на концерт «Пикника», избежав теракта

Сергей Бурунов стал свидетелем трагических событий, произошедших во время концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл». Его опоздание на это мероприятие стало судьбоносным моментом, спасшим жизнь.

Приехал на концерт чуть позже

Рассказывая об этом инциденте на благотворительном марафоне и премии «Новое Радио AWARDS», актер объяснил, что задержка позволила ему избежать опасности. Он признался, что приехал на концерт чуть позже для того, чтобы избежать толпы и сразу же занять свое место в зрительном зале. Когда артист подъезжал к залу, то заметил людей, бегущих к зданию и машины с мигалками. Этот момент стал предупреждением о грозящей опасности.

Бурунов позвонил коллеге Сергею Светлакову, который находился внутри зала, и услышал о стрельбе. После разговора он решил не приближаться к зданию и помог своей помощнице, которая также находилась внутри, безопасно покинуть место событий.