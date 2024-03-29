Певец Киркоров обратился к россиянам словами Пугачевой после трагедии

Российский поп-король Филипп Киркоров выразил свои глубокие слова соболезнования в свете ужасной трагедии, произошедшей недавно в «Крокус Сити Холл», подчеркнув важность солидарности и поддержки в такие трудные моменты. Исполнитель подчеркнул, что в настоящий момент в стране нужно проявлять единство, иметь веру в лучшее, призывая к поддержке друг друга.

«Сегодня сталкиваемся с трагедией огромных масштабов. Нужно помнить о тех, кого потеряли, оказывать поддержку всем тем, кто пострадал», — обратился Филипп Бедросович к россиянам словами Пугачевой в ходе участия в мемориальном марафоне, проведенном при поддержке «Русского Радио».

Киркоров также исполнил композиции, которые помогли выразить сложные чувства и эмоции, присущие в такие трагические времена.