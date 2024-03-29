«Береги»: Певица Алла Пугачева опубликовала новую песню с малоизвестным музыкантом

Алла Пугачева представила новую песню под названием «Береги». Композиция, записанная в дуэте с малоизвестным музыкантом Женей Моисеевым появилась сегодня. В этой песне 74-летняя исполнительница обращается к слушателям с призывом беречь себя и ставит метафорические «маяки» вдоль дороги.

Примадонна, как сообщают источники, поет о теме разлуки, стараясь сделать прощание менее тягостным, облегчив бремя расставания. Музыку и слова к песне написал Константин Губин. Мужскую партию исполнил Женя Моисеев. Хотя о музыканте известно немного, «СтарХит» пишет, что он живет в Штатах.

Скорбь должна оставаться в душе

Появление трека в сети произошло 29 марта, но хотя слухи говорили, что Алла Борисовна планировала его выпустить к своему 75-летию, которое приходится на 15 апреля. Кроме того, артистка не высказала слова поддержки пострадавшим в теракте. В своем последнем посте она подчеркнула, что скорбь должна оставаться в душе, а не превращаться в контент для соцсетей.