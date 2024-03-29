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Пугачева объяснила молчание о трагедии в «Крокус Сити Холл»

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Пугачева объяснила молчание о трагедии в «Крокус Сити Холл»
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

Алла Пугачева высказалась по поводу теракта в «Крокус Сити Холл» спустя почти неделю после происшествия в своей социальной сети. Она подчеркнула, что скорбь должна оставаться в душе, а не превращаться в контент для медиа, пишет МК.

Напомним: ужасный теракт произошел 22 марта 2024 года во время концерта рок-группы «Пикник», когда нападавшие ворвались в «Крокус» с оружием, открыв стрельбу по случайным гражданам, а в конце подожгли здание с невинными людьми. 

Это страшное событие потрясло страну, многие ожидали выражения соболезнований со стороны известных личностей, включая Аллу Борисовну. Спустя почти неделю после теракта в «Крокусе» певица Алла Пугачёва вышла на связь в социальных сетях. Она ответила на критику россиян из-за долгого молчания после трагедии. Как отметила сама Пугачева, не всегда необходимо делать публичные заявления, а свою скорбь можно выразить и в других формах, не обязательно через соцсети. 

«Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной)», — кратко написала народная артистка.

Информационное агентство «Informing»

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