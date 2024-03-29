Вернувшаяся в Россию актриса Бордовских призналась, что скучает по жизни в Америке

В своем личном блоге телеведущая Юлия Бордовских открыто поделилась своим желанием вернуться к жизни в США. После возвращения с семьей в 2022 году в РФ, она испытывает ностальгию по привычной рутине в Майами. Скучает звезда по долгим прогулкам по пляжу, употреблением смузи, работой за столом с чудесным видом на океан.

Приняла решение вернуться в Москву

В ответ на вопрос одного из подписчиков, ведущая призналась в своей сильной скуке по друзьям и привычному образу жизни. Проведя восемь лет в Майами, Юлия позже приняла решение вернуться в Москву. Этот вопрос был обсужден с ее детьми. Ее дочь Мария, которая на то время училась в Нью-Йорке, имела возможность выбрать, где она предпочла бы продолжить свою карьеру. Мария выбрала Россию и сейчас активно занимается работой в столице, снимая фильмы, пишучи сценарии и развивая бренд матери, посвященный физическому и ментальному здоровью.

Юлия добавила, что некоторые из ее знакомых прекратили с ней общение после переезда, но она не сожалеет об этом. По мнению Бордовских, эти люди мешали ей жить свободно, но она не находит причин для окончательного прерывания отношений с ними.