«Она вошла во вкус»: Елена Степаненко получила две квартиры в наследство — родня умершей отстаивает жилье

70-летняя юмористка Елена Степаненко оказалась в центре спора о наследстве после того, как приобрела две квартиры в Сочи в результате завещания своей подруги, Натальи Маголы, ушедшей из жизни в феврале 2022 года.

Семья Маголы обратилась в суд, утверждая, что умершая находилась в состоянии недееспособности после серьезной травмы головы и опухоли головного мозга, поэтому не могла осознанно распорядиться своим имуществом, включая жилье, в пользу Елены Степаненко. Судебное заседание назначено на 18 апреля текущего года, где будет рассмотрено признание завещания недействительным.

Это не первый раз, когда имя Елены Степаненко связывается с судебными процессами, поскольку ранее она делила собственность с Евгением Петросяном, с которым прожила в браке с 1985 года по 2018 год.

Адвокат Сергей Жорин предложил выдать Степаненко диплом о высшем юридическом образовании за ее активное участие в судебных процессах и выразил уверенность в ее способностях, поддерживая возможное превращение ее в адвоката. Несмотря на прошлые связи с известным юмористом, Степаненко и Петросян давно не живут вместе, заявил адвокат Жорин, пишет Весь Искитим.