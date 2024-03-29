Названа дата возвращения опального принца Гарри в Виндзор, а имя Меган Маркл вписали карандашом — почему

Принц Гарри готовится к выступлению на службе, посвященной 10-летию Игр непокоренных, запланированной в соборе Святого Павла 8 мая. Об этом сообщает Express.co.uk, ссылаясь на официальное расписание события, в котором указано присутствие Гарри и Меган Маркл в качестве гостей, а также выступление герцога Сассекского на службе.

Планы принца Гарри связаны не только с участием в мероприятии, но и с его работой на правительственном уровне, направленной на привлечение внимания к ветеранам. В то время как Гарри готовится к важному выступлению, появление Меган Маркл остается под вопросом, поскольку ее имя было внесено в список уточняемых гостей.

Возвращение Меган Маркл в Великобританию

По данным источника, это событие рассматривается как часть реабилитации Гарри и Меган, а также как возможность восстановления отношений с британской королевской семьей. Возвращение Меган Маркл в Великобританию может стать ключевым моментом, особенно в свете последних событий в семье королевы, включая борьбу принца Чарльза и принцессы Уэльской с раком.

Однако, по сообщениям, принц Уильям и Кейт планируют отсутствовать на службе Invictus Games 8 мая, пишет Весь Искитим.