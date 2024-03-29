Срок до апреля: всех владельцев карты «Мир» ждет неприятный сюрприз

Для владельцев карт национальной платежной системы «Мир» важно помнить о приближающихся сроках и выполнить определенные действия до указанных дат, чтобы не упустить возможности. Вот некоторые из важных программ и действий, на которые стоит обратить внимание до конца апреля:

Сотрудничество с Континентальной хоккейной лигой. Владельцам карт обещан возврат 10% от суммы каждой второй покупки билетов на хоккейные матчи лиги. Для этого необходимо зарегистрировать банковскую карту в программе лояльности и приобрести билеты до 29 апреля.

Владельцам карт обещан возврат 10% от суммы каждой второй покупки билетов на хоккейные матчи лиги. Для этого необходимо зарегистрировать банковскую карту в программе лояльности и приобрести билеты до 29 апреля. Скидка на маркетплейсе Сбера «Мегамаркет». Россияне могут получить скидку в размере 1500 рублей при заказе от 4 тысяч рублей через сервис впервые. Промокод для активации скидки нужно получить до 19 апреля и использовать до конца второго весеннего месяца.

Следует помнить, что сроки действия этих программ ограничены, и для участия в них необходимо выполнить определенные условия до указанных дат. Эти программы предоставляют дополнительные возможности для экономии и получения бонусов при использовании карты «Мир», поэтому владельцам карт стоит воспользоваться этими предложениями, чтобы получить максимальную выгоду, пишет ngnovoros.ru.