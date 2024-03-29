Указ подписан. Новая графа будет в квитанции ЖКХ с 1 апреля 2024 года

С апреля текущего года в квитанциях на оплату коммунальных услуг появится новая графа, в которой будет указан перерасчет потребленных ресурсов за прошлый год. Это изменение, к слову, затронет владельцев квартир в многоквартирных домах, где установлены счетчики.

Перерасчет будет проводиться по 2-м основным услугам: отоплению и содержанию общедомового имущества, включая расходы на воду для мытья подъездов, электричество на освещение лестничных клеток и другие аналогичные расходы.

Если фактическое потребление ресурсов превысило установленные нормативы, то собственникам квартир придется доплатить разницу. Сумма доплаты будет различаться в зависимости от региона.

Эксперты прогнозируют, что в регионах с холодной зимой она может составить более 1500 рублей с каждой квартиры. Это нововведение направлено на более точное и справедливое распределение затрат на коммунальные услуги и позволит соблюдать принцип экономии ресурсов, пишет ngnovoros.ru.