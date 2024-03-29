Россиянам разово выдадут по 25 тысяч рублей от СФР в апреле. Названа дата начисления средств

Социальный фонд России начинает выплаты единовременного пособия с апреля. Сумма пособия, согласно данным СФР, составляет 25 тысяч рублей и будет предоставлена семьям с детьми и одиноким родителям.

Все семьи, в которых родился ребенок или был усыновлен, могут претендовать на это пособие. Работающие родители должны обратиться к своему работодателю, а неработающие — в СФР, предоставив соответствующие документы.

Заявления рассматриваются в течение 10 рабочих дней, а после принятия решения деньги перечисляются на банковскую карту в течение 5 рабочих дней. Подача заявлений начинается с 1 апреля этого года, пишет ngnovoros.ru.