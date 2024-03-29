«Не платите своей картой»: Роскачество предупредило всех, кто совершает покупки на Wildberries, Ozon , Aliexpress

Эксперты Роскачества рекомендуют покупателям не использовать основную банковскую карту для покупок в популярных интернет-магазинах, таких как Wildberries, AliExpress, Ozon и других. Они указывают на увеличение рисков мошенничества в онлайн-покупках и советуют использовать специально созданную карту для этой цели.

Такие карты могут быть онлайн или пластиковыми и предназначены исключительно для интернет-покупок. Это поможет снизить вероятность доступа мошенников к основной карте и последующей кражи денег. Рекомендуется не хранить большие суммы на этой карте и пополнять ее только перед покупками, пишет портал ngnovoros.ru.