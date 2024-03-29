И работающие и неработающие пенсионеры получат прибавку в 2700 рублей с апреля: только одно условие

Пенсионеры получили приятную новость: с апреля начнется начисление дополнительной прибавки к пенсии, которая составит около 2700 рублей. Это улучшение распространяется на всех пенсионеров, независимо от их уровня дохода. Эта доплата доступна по заявлению и предназначена для тех, кто содержит близких родственников.

Теперь список лиц, за которых можно получить доплату, расширяется в результате судебных решений. Кроме несовершеннолетних детей или студентов до 23 лет, доплату можно получить также за других близких родственников, таких как братья, сестры или супруги, при условии их признанной нетрудоспособности.

Имеет право на эту доплату

Размер прибавки составляет около 2700 рублей за каждого иждивенца. Максимальное количество - три человека. Для получения доплаты необходимо подать заявление в Социальный фонд и предоставить соответствующие документы. Важно отметить, что независимо от того работает ли пенсионер или нет, он имеет право на эту доплату, сообщает ngnovoros.ru.