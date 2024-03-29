За день до теракта в «Крокусе» собралась толпа призраков

Балет «Личности Миллигана«, представленный в »Крокус Сити Холле» 21 марта, стал последним мероприятием, прошедшем на сцене «Крокус Сити Холла», где спустя сутки раздались выстрелы. В тот вечер ничто не предвещало предстоящей трагедии, которая произойдет в зале уже на следующий день.

Балет, представленный в «Крокус Сити Холле« 21 марта, раскрывает историю, человека с диагнозом »множественная личность»

Балет раскрывает историю Билли Миллигана, человека с диагнозом «множественная личность«, оправданного после обвинений в преступлениях и направленного на психиатрическое лечение в конце 1970-х годов. Спектакль, созданный молодым хореографом Олегом Габышевым, приглашает зрителей в волнующее путешествие по миру внутренних демонов Миллигана. На сцене переплетаются разные личности героя, изображенные с помощью танца и проекций, образуя кинематографический характер представления. С помощью выразительной пластики танцоров, креативных декораций и виртуозной постановки балет »Личности Миллигана» открывает зрителям уникальный мир человеческой психики, затрагивая темы одиночества, фантазий и исцеления.

Комната, намеченная на сцене при помощи дивана с сидящим на нем человеком, и перегородки, изображающей стену, была переполнена толпой призраков. Они были отображены на стене видеопроекцией. Это и были личности, в которые перевоплощался Миллиган. Но проекциями призраки остаются недолго. Затем они материализуются на сцене, пишет МК.