Информинг » В России » За день до теракта в «Крокусе» собралась толпа призраков

За день до теракта в «Крокусе» собралась толпа призраков

Image 16+
За день до теракта в «Крокусе» собралась толпа призраков
В России
Источник фото: Крокус Сити Холл / slavgorod.by

Балет «Личности Миллигана«, представленный в »Крокус Сити Холле» 21 марта, стал последним мероприятием, прошедшем на сцене «Крокус Сити Холла», где спустя сутки раздались выстрелы. В тот вечер ничто не предвещало предстоящей трагедии, которая произойдет в зале уже на следующий день. 

Балет, представленный в «Крокус Сити Холле« 21 марта, раскрывает историю, человека с диагнозом »множественная личность»

Балет раскрывает историю Билли Миллигана, человека с диагнозом «множественная личность«, оправданного после обвинений в преступлениях и направленного на психиатрическое лечение в конце 1970-х годов. Спектакль, созданный молодым хореографом Олегом Габышевым, приглашает зрителей в волнующее путешествие по миру внутренних демонов Миллигана. На сцене переплетаются разные личности героя, изображенные с помощью танца и проекций, образуя кинематографический характер представления. С помощью выразительной пластики танцоров, креативных декораций и виртуозной постановки балет »Личности Миллигана» открывает зрителям уникальный мир человеческой психики, затрагивая темы одиночества, фантазий и исцеления. 

Комната, намеченная на сцене при помощи дивана с сидящим на нем человеком, и перегородки, изображающей стену, была переполнена толпой призраков. Они были отображены на стене видеопроекцией. Это и были личности, в которые перевоплощался Миллиган. Но проекциями призраки остаются недолго. Затем они материализуются на сцене, пишет МК.

Информационное агентство «Informing»

Решение принято: гражданам от 18 до 70 лет выплатят по 9 999 рублей уже с 1 апреля

Решение принято: гражданам от 18 до 70 лет выплатят по 9 999 рублей уже с 1 апреля

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Теперь все станет бесплатно: ветеранам труда полагаются долгожданные льготы

Сегодня, 00:28

Нужно успеть до 1 апреля: Сбербанк предупреждает всех, кто использует «Сбербанк Онлайн»

Вчера, 23:33

Курьер «Самоката» из Новосибирска покончил с собой — что известно

Вчера, 23:28

С 1 апреля полностью запрещено: пенсионеров, у которых есть дети и внуки, ждет неприятный сюрприз

Вчера, 22:48

Из пенсии вычтут 20%: пенсионеров в России ждут неприятные изменения

Вчера, 20:48

Указ подписан. Пенсионерам рассказали о разовой выплате от 10 000 до 15 000 тысяч

Вчера, 20:28

Указ подписан: Пенсионеров, у которых есть непрерывный трудовой стаж, ждет сюрприз с 31 марта

Вчера, 18:53

Самая большая индексация за годы: россиянам повысят пенсии

Вчера, 16:48

Грязное море, сильная вонь и толпы народа: самые худшие места для пляжного отдыха на побережье Краснодарского края

Вчера, 16:18

Подписан Указ: Пенсионерам с 20-летним стажем обещана компенсация — какой приятный сюрприз

Вчера, 15:43

С апреля пенсии начнут приходить в другое время. В Социальном фонде рассказали, как теперь все будет

Вчера, 15:38

С понедельника для российских пенсионеров станет бесплатно: новая льгота вводится с 31 марта 2024

Вчера, 15:28

Всем по 10 тысяч. Пенсионерам объявили о разовой выплате с апреля

Вчера, 15:28

Значительное повышение: Голикова озвучила новый размер пенсии с 31 марта 2024

Вчера, 14:58

Когда в школу после весенних каникул? 1 или 2 апреля 2024 года

Вчера, 14:28

Из пенсии вычтут 4599 рублей в апреле. Пенсионеров предупредили об изменении

Вчера, 14:28

Исчезнет на всех заправках. Серьезное изменение на российских АЗС

Вчера, 12:33

Указ подписан. Какие товары полностью исчезнут с прилавков магазинов уже с 1 апреля 2024 года

Вчера, 11:13

Обяжут всех до единого: всех, у кого есть квартира и автомобиль, ждет сюрприз с 31 марта

Вчера, 10:48

Значительное повышение: Голикова озвучила новый размер пенсии уже с 1 апреля

Вчера, 10:38

Новости партнеров
2023
ru-RU